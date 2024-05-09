Галустян записал песню к 9 Мая
Шоумен и комик Михаил Галустян опубликовал в своих соцсетях песню-рассказ и созданный нейросетью клип, которые посвящены Дню Победы.
В произведении рассказывается об играющем в компьютерную игру мальчике, который благодаря подсказкам своего деда смог пройти миссию про Сталинград.
После прохождения уровня подросток поинтересовался у взрослого, играл ли тот в эту игру раньше. В ответ дед рассказал мальчику, что во время Великой Отечественной войны был участником Сталинградской битвы.
«С Днём Победы! Моему деду посвящается», — написал Галустян.
Ранее российский исполнитель SHAMAN (Ярослав Дронов) опубликовал у себя в соцсетях анонс своей версии известной русской песни «Чёрный ворон», которую посвятил Дню Победы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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