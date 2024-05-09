Галустян записал песню к 9 Мая

Шоумен и комик Михаил Галустян опубликовал в своих соцсетях песню-рассказ и созданный нейросетью клип, которые посвящены Дню Победы.

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В произведении рассказывается об играющем в компьютерную игру мальчике, который благодаря подсказкам своего деда смог пройти миссию про Сталинград.

После прохождения уровня подросток поинтересовался у взрослого, играл ли тот в эту игру раньше. В ответ дед рассказал мальчику, что во время Великой Отечественной войны был участником Сталинградской битвы.

«С Днём Победы! Моему деду посвящается», — написал Галустян.

Ранее российский исполнитель SHAMAN (Ярослав Дронов) опубликовал у себя в соцсетях анонс своей версии известной русской песни «Чёрный ворон», которую посвятил Дню Победы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
ТЕГИ:9 маяСоцсетиПесняДень Победы

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