Лидер армянской оппозиции дал час, чтобы Пашинян ушел в отставку
Премьер-министру Армении Николу Пашиняну дали час на то, чтобы он ушёл в отставку. Как сообщает ТАСС, такое заявление сделал лидер оппозиционного движения «Тавуш во имя родины» архиепископ Баграт.
Выступая на многотысячном митинге против делимитации границы с Азербайджаном, который проходит на площади Республики в Ереване, он указал, что у Пашиняна «уже нет власти в Армении».
«Никол Пашинян! Даю час, чтобы вы ушли в отставку. Готов в течение часа встретиться с вами и обсудить условия отставки», - подчеркнул Баграт.
Ранее Пашинян заявил, что если Армения не пойдет на компромисс с Азербайджаном по вопросу границы, то это может привести к войне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru