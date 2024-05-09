Росстат заявил о снижении рождаемости в первом квартале

В первом квартале 2024 года в России родились 300,2 тысяч младенцев. Как сообщает Росстат, это на 3,5% (10,8 тысячи) меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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В ведомстве указали, что смертность за январь-март текущего года, напротив, выросла. За этот период умерли 479,9 тысяч человек, что на 4,4% больше, чем в первом квартале 2023 года. Таким образом естественная убыль населения по итогам трёх первых месяцев 2024 года достигла 179,6 тысячи человек.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития страны до 2030 года. Он поручил повысить суммарный коэффициент рождаемости до 1,6 к 2030 году, и до 1,8 - к 2036 году.

Кроме того, глава государства поставил цель увеличить среднюю продолжительность жизни граждан до 78 лет к 2030 году, и до 81 года - к 2036-му, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Валерий Шарифулин
ТЕГИ:РоссияСмертностьРождаемостьРосстат

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