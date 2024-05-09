Премьер Польши признал, что на Украине присутствуют солдаты НАТО

Без помощи НАТО Киев не смог бы защищаться на протяжении такого долгого времени. Как пишет РИА Новости, об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

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По его словам, Североатлантический альянс продолжает помогать Украине «настолько, насколько это возможно».

«Ну, и там есть немного войск, то есть солдат. Там есть немного солдат. Наблюдателей, инженеров», — добавил Туск.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у альянса нет намерения размещать на территории Украины свои силы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:СпецоперацияНАТОУкраинаПремьер-министрПольша

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