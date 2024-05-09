Шольц призвал быть готовыми к затяжному конфликту на Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз призвал страны Европы поставить Украине дополнительные системы ПВО Patriot. Об этом сообщает издание Tagesschau.

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Он напомнил, что в апреле Берлин решил предоставить Киеву третью батарею Patriot, и выразил надежду, что в Европе «найдутся и другие, кто пойдёт на такой же шаг».

«Нам всем должно быть ясно и мы должны быть готовы к тому, что этот конфликт продлится дольше, чем нам хотелось бы», - заключил Шольц.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что помощь, которую блок оказывает Украине является не благотворительностью, а инвестициями «общую безопасность» Североатлантического альянса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ВооружениеСпецоперацияУкраинаГерманияШольц

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