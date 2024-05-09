В КХЛ может появиться турецкий клуб
9 мая 202418:25
Федерация хоккея России и Турецкая федерация хоккея подписали меморандум о сотрудничестве. Об этом сообщает «Матч ТВ».
В интервью телеканалу президент Турецкой федерации Халит Албайрак заявил, что в планах организации - выступление в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) команды из Турции.
«Конечно же, у нас в планах есть создание клуба и МХЛ, и ВХЛ, и КХЛ», — подчеркнул он.
Ранее хоккеисты магнитогорского «Металлурга» завоевали Кубок Гагарина-2024, победив в финальной серии ярославский «Локомотив», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru