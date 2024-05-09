Фильм «Сто лет тому вперед» собрал в российском прокате более млрд рублей

Сборы кинокартины Александра Андрющенко «Сто лет тому вперёд» в российском прокате превысили миллиард рублей. Об этом сообщает «Фонд Кино».

Дочь Кира Булычева похвалила актера Петрова, сыгравшего пирата Весельчака У

Согласно данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах, лента, вышедшая в прокат 18 апреля, собрала уже 1 010 762 990 рублей.

Фильм «Сто лет тому вперёд» снят по мотивам одноимённой повести писателя Кира Булычёва. Кинокартина повествует о современном ученике средней школы Коле Герасимове, который знакомится с Алисой Селезнёвой, живущей на 100 лет позже. Вместе им предстоит вступить в схватку с космическими пиратами, чтобы восстановить ход времени.

Ранее сценарист фильма «Сто лет тому вперед» Андрей Золотарев заявил «Радиоточке НСН», что эта картина не будет похожа на советскую «Гостью из будущего», также снятую по книге Булычёва.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Кадр из фильма "Сто лет тому вперед"
ТЕГИ:КинопрокатКиноФильм

Горячие новости

Все новости

партнеры