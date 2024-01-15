«Срезать в лепешку»: Диетолог рассказала, как выбрать лучшую шаурму
При покупке шаурмы важно обратить внимание, из чего и как ее готовят, сказала НСН Анна Белоусова.
15 января отмечается Всемирный день шаурмы. Врач-диетолог Анна Белоусова рассказала в интервью НСН, на что следует обращать внимание при выборе любимого продукта миллионов людей и какая шаурма самая полезная для здоровья.
«Есть два критических момента, которые надо учитывать. Во-первых, важно, из чего шаурма готовится. В классическом варианте практически ресторанного типа используется мясо курицы. Скорее всего, это будут не грудки, а бедра, потому что в бедрах больше жира, благодаря этому шаурма получается сочнее. В той шаурме, которая продается на улице, куриное мясо обильно прослаивают куриной кожей. Все поклонники здорового питания знают: до готовки с курицы шкурку надо снимать — в ней скапливается большинство вредных веществ, здесь много жира, в шкурке растворяются и сохраняются липотропные вещества», — сказала Белоусова.
Собеседница НСН также подчеркнула важность процесс приготовления шаурмы.
«Если мы видим, что вертится вертикальный вертел, под ним стоит кювета, и в нее повар срезает мясо, это не та шаурма, которую нужно покупать, если мы хотим, чтобы питание было здоровым. В кювету стекает вредный жир, мясо получается дополнительно пропитанным этим жиром, уже подвергшимся термической обработке. При правильном приготовлении шаурмы повар подставляет лепешку, срезает в нее мясо, потом в лепешку кладет что-то еще, заворачивает, возможно, добавляет соус. Кстати, важно и то, каким будет соус. Если туда положить майонез, мы получаем дополнительную жирность. Если кетчуп — получаем очень много соли и сахара, потому что в столовой ложке кетчупа чайная ложка сахара. Лучше, если это будет томатный соус, ткемали или сацебели, это лучше, потому что они не столько соленые, сколько пряные», — добавила врач-диетолог.
Также медик посоветовала насторожиться, если шаурма очень острая или соленая.
«Это может свидетельствовать о низком качестве мяса. Любой повар может замаскировать курицу “на грани” острым или соленым соусом», — отметила собеседница НСН.
В заключение собеседница НСН напомнила, что шаурмой лучше заменить основной прием пищи, также она посоветовала не приучать к ней детей.
«Если шаурма правильно приготовлена, то ее можно съесть, если ничего другого нет, а поесть надо. Если же она дополняет основной прием пищи, то надо помнить, что это достаточно калорийный продукт. Кроме того, если вы гуляете с маленькими детьми, не стоит покупать шаурму ни себе, ни им. Так мы приучаем детей не только к фастфуду, но, что еще хуже, к стритфуду. А дальше идут нарушения пищевого поведения», — подытожила она.
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