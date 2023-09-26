Даванков: Роспотребнадзор поддержал введение знака качества для шаурмы

Он напомнил, что, к сожалению, по России прокатилась волна отравлений, у многих пострадавших, в том числе в Москве, был обнаружен сальмонеллёз.

По его словам, в следствие этого инициатива «ввести знак качества для шаурмы и в целом полезного фастфуда» выглядит вполне логичной и Роспотребнадзор её поддержал.

«От ведомства пришёл положительный ответ. Большое спасибо Роспотребнадзору за поддержку инициативы – она поможет многим людям сохранить здоровье», – заключил Даванков.

Ранее более 40 человек, которые приобрели шаурму в одной из точек быстрого питания на севере Москвы, в период с 20 по 24 августа обратились за медицинской помощью с признаками пищевого отравления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

