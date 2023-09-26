Даванков: Роспотребнадзор поддержал введение знака качества для шаурмы
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков заявил, что шаурма является самым народным фастфудом, который едят «и студенты, и депутаты», сообщает РИА Новости.
Он напомнил, что, к сожалению, по России прокатилась волна отравлений, у многих пострадавших, в том числе в Москве, был обнаружен сальмонеллёз.
По его словам, в следствие этого инициатива «ввести знак качества для шаурмы и в целом полезного фастфуда» выглядит вполне логичной и Роспотребнадзор её поддержал.
«От ведомства пришёл положительный ответ. Большое спасибо Роспотребнадзору за поддержку инициативы – она поможет многим людям сохранить здоровье», – заключил Даванков.
Ранее более 40 человек, которые приобрели шаурму в одной из точек быстрого питания на севере Москвы, в период с 20 по 24 августа обратились за медицинской помощью с признаками пищевого отравления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru