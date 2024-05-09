Дуров заявил, что Signal и WhatsApp могут прослушивать спецслужбы США

Основатель Telegram Павел Дуров усомнился в том, что мессенджеры Signal, WhatsApp и другие подобные приложения могут гарантировать конфиденциальность своих пользователей.

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В своём Telegram-канале он заявил, что правительство США потратило три млн долларов на разработку систем шифрования, которые в настоящее время внедрены не только в указанные мессенджеры, но и в Google Messages и Skype.

«Тревожное количество важных людей, с которыми я разговаривал, отметили, что их «частные» сообщения Signal были использованы против них в судах и средствах массовой информации США», - написал Дуров.

Ранее основатель Telegram в интервью журналисту Такеру Карлсону пожаловался на «чрезмерное внимание» со стороны ФБР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: соцсети
ТЕГИ:СпецслужбыСШАМессенджерыTelegramПавел Дуров

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