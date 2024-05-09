В Швеции начался митинг против выступления Израиля на «Евровидении-2024»

В шведском городе Мальмё, где проходит «Евровидение-2024», начался митинг против участия Израиля. Об этом сообщается на странице песенного конкурса в соцсети «ВКонтакте».

Организаторы «Евровидения» запретили приносить палестинские флаги на конкурс

На улицы вышли тысячи человек с палестинскими флагами и антиизраильскими лозунгами. Полиция оценила количество протестующих в 10-12 тысяч человек, всего же правоохранители ожидают до 30 тысяч демонстрантов.

Израиль на конкурсе представляет Эден Голан, которую освистали на дневной репетиции. Сообщается, что в пути певицу сопровождает охрана, состоящая из двенадцати машин, шести мотоциклов и вертолёта.

Ранее Эден Голан была участницей группы «COSMOS Girls», которую продюсирует народный артист РФ Григорий Лепс. Директор певца Владимир Урюпин заявил «Радиоточке НСН», что знаком с представительницей Израиля, отказавшись при этом давать комментарии «о человеке, который был уволен четыре года назад».

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ФОТО: TT News Agency / ТАСС
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