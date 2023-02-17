СМИ: в Москве с 1 марта закроют Рижский вокзал
С 1 марта в Москве на шесть месяцев закроют Рижский вокзал, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ОАО «РЖД».
Собеседник агентства пояснил, что закрытие вокзала связано с ремонтом железнодорожной инфраструктуры по проекту Московских центральных диаметров (МЦД).
ТАСС отмечает, что в сервисах путешествий уже учли закрытие Рижского вокзала, в расписание электричек внесены соответствующие изменения.
Ранее на Курском вокзале в Москве задержали мужчину с двумя противопехотными минами, сообщает НСН.
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