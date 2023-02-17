СМИ: в Москве с 1 марта закроют Рижский вокзал

Собеседник агентства пояснил, что закрытие вокзала связано с ремонтом железнодорожной инфраструктуры по проекту Московских центральных диаметров (МЦД).

ТАСС отмечает, что в сервисах путешествий уже учли закрытие Рижского вокзала, в расписание электричек внесены соответствующие изменения.

Ранее на Курском вокзале в Москве задержали мужчину с двумя противопехотными минами, сообщает НСН.

