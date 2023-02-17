На Курском вокзале в Москве задержали мужчину с противопехотными минами

Мужчину с двумя противопехотными минами задержали на Курском вокзале в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

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Собеседник агентства рассказал, что задержанный пытался пройти с боеприпасами через рамки металлоискателя. Мужчину передали сотрудникам линейной полиции, правоохранители ведут разбирательство.

По данным Telegram-канала SHOT, у задержанного также обнаружили несколько взрывателей и неустановленное взрывное устройство.

Как позже сообщили в РЖД, пассажиров эвакуировали с цокольного этажа Курского вокзала.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ОружиеВокзалыМосква
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