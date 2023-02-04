Собянин рассказал о проекте новой трамвайной линии от трех вокзалов до Бульварного кольца

Новую трамвайную линию протяженностью 1,6 км проложат от Комсомольской площади до Бульварного кольца. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В Коломне планируют запустить беспилотный трамвай

«Новая трамвайная линия протяженностью 1,6 км появится на проспекте Академика Сахарова. Она пройдет от Комсомольской площади до Бульварного кольца и свяжет уже существующие трамвайные маршруты. По сути линия соединит восточные районы с югом и центром Москвы, где живут более 2 млн человек», - сообщил Сергей Собянин.

Новую трамвайную линию создадут как альтернативный маршрут для поездок с трех железнодорожных вокзалов и разгрузки станции метро «Комсомольская» примерно на 50 тыс. человек ежедневно.

По новому маршруту будут ходить тихие, плавные и просторные современные трамваи. Они оборудованы кондиционерами, зарядками для телефонов, медиаэкранами и площадками для велосипедов и колясок.

Благодаря бесстыковой технологии укладки рельсов уровень шума во движения снизится на участке почти на 20%, рассказал Собянин.

Новая трамвайная линия будет отделена от автомобильного движения, пояснили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. Также сообщается о планах благоустроить Комсомольскую и Тургеневскую площади, проспект Академика Сахарова и ул. Маши Порываевой.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
ТЕГИ:СобянинМоскваОбщественный ТранспортТрамваи
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры