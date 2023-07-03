СМИ: в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на синоптиков.

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В столичном регионе ожидается гроза и сильный ветер до 17 м/с.

Спасатели обратились к московским водителям с просьбой быть внимательными на дорогах, не нарушать правила движения и не парковаться под деревьями.

Пешеходам рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

В столице в ночь на понедельник ожидается гроза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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