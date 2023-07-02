Москвичей предупредили о грозе в ночь на 3 июля

Отмечается, что порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Ухудшение погодных условий прогнозируется с 1:00 до 3:00.

Москвичей попросили не укрываться от грозы под деревьями и не оставлять рядом с ними автомобили. Водителей призвали снизить скорость движения и увеличить дистанцию, пешеходов - обходить шаткие конструкции и рекламные щиты.

В беседе с РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что к концу следующей недели воздух в Москве может прогреться до 30 градусов, передает «Радиоточка НСН».

