Москвичей предупредили о грозе в ночь на 3 июля
В столице в ночь на понедельник ожидаются гроза и сильный ветер, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
Отмечается, что порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Ухудшение погодных условий прогнозируется с 1:00 до 3:00.
Москвичей попросили не укрываться от грозы под деревьями и не оставлять рядом с ними автомобили. Водителей призвали снизить скорость движения и увеличить дистанцию, пешеходов - обходить шаткие конструкции и рекламные щиты.
В беседе с РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что к концу следующей недели воздух в Москве может прогреться до 30 градусов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru