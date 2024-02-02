СМИ: В Москве на 70% возросло число мужчин, которые колют ботокс
За последние три года в столице на 70% выросло число мужчины, которые прибегают к уколам ботокса, передает Telegram-канал Mash.
Уточняется, что существенно изменился и социальный портрет тех, кто стал обращаться за этой процедурой. Раньше ботокс могли уколоть мужчины-политики, звезды шоу-бизнеса. Сейчас же эта процедура распространена среди мужчин старше 50 лет.
По мнению косметологов, главными причинами, из-за которых столь возросла популярность уколов ботокса среди мужского населения столицы, являются стремление «сохранить образ подтянутого молодого человека» и возможность находится в любовных отношениях с молодыми девушками.
Ранее врач-дерматолог, косметолог Наталья Яковлева в беседе с «Радиоточкой НСН» заявила, что в 98% всех косметических средств сегодня используются синтетические вещества, но не все из них опасны для кожи.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru