СМИ: В Москве на 70% возросло число мужчин, которые колют ботокс

Уточняется, что существенно изменился и социальный портрет тех, кто стал обращаться за этой процедурой. Раньше ботокс могли уколоть мужчины-политики, звезды шоу-бизнеса. Сейчас же эта процедура распространена среди мужчин старше 50 лет.

По мнению косметологов, главными причинами, из-за которых столь возросла популярность уколов ботокса среди мужского населения столицы, являются стремление «сохранить образ подтянутого молодого человека» и возможность находится в любовных отношениях с молодыми девушками.

Ранее врач-дерматолог, косметолог Наталья Яковлева в беседе с «Радиоточкой НСН» заявила, что в 98% всех косметических средств сегодня используются синтетические вещества, но не все из них опасны для кожи.

