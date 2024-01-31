Новая Зеландия первой запретила использование «вечных» химикатов в косметике

Новая Зеландия стала первой страной, которая ввела запрет на использование в косметической продукции «вечных химикатов», сообщил местный телеканал 1News.

Эксперты отмечают, что такие химикаты могут вызывать серьезные проблемы со здоровьем. Наиболее часто они встречаются в лаках для ногтей, креме для бритья, тональном креме, помаде и туши.

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В России с 15 января стартовал эксперимент по маркировке косметики и бытовой химии, следует из постановления правительства. Так, будет отработана маркировка средств для макияжа, ухода за волосами, зубных паст, товаров для бритья, дезодорантов и мыла. В стране уже действует обязательная маркировка духов и антисептиков.

До этого сообщалось, что в октябре-декабре 2023 года россияне на 17% чаще посещали салоны красоты, чем за аналогичный промежуток времени в 2022 году. Отмечается, что цены на услуги салонов красоты за этот период выросли на 10%, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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