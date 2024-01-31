Новая Зеландия первой запретила использование «вечных» химикатов в косметике
Новая Зеландия стала первой страной, которая ввела запрет на использование в косметической продукции «вечных химикатов», сообщил местный телеканал 1News.
Эксперты отмечают, что такие химикаты могут вызывать серьезные проблемы со здоровьем. Наиболее часто они встречаются в лаках для ногтей, креме для бритья, тональном креме, помаде и туши.
В России с 15 января стартовал эксперимент по маркировке косметики и бытовой химии, следует из постановления правительства. Так, будет отработана маркировка средств для макияжа, ухода за волосами, зубных паст, товаров для бритья, дезодорантов и мыла. В стране уже действует обязательная маркировка духов и антисептиков.
До этого сообщалось, что в октябре-декабре 2023 года россияне на 17% чаще посещали салоны красоты, чем за аналогичный промежуток времени в 2022 году. Отмечается, что цены на услуги салонов красоты за этот период выросли на 10%, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Новая Зеландия первой запретила использование «вечных» химикатов в косметике
- Заявки на участие в ДЭГ подали более полумиллиона россиян
- Путин: Демилитаризованную зону будем отодвигать
- Треть россиян в 2023 году отказались от ненужных кредиток
- Путин: Ил-76 был сбит американской системой Patriot
- Водители Mercedes и BMW чаще остальных незаконно паркуются на местах для инвалидов в Москве
- В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за ледяного дождя
- Путин: 75% жизненно важных препаратов Россия производит сама
- В США назвали бронзовые медали России на Олимпиаде-2022 абсурдом
- Продажи кондиционеров в декабре-январе выросли на 35%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru