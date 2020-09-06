СМИ: в Минске против около Дворца независимости применили перцовый газ

Отмечается, что протестующие отошли от заграждения, затем снова вернулись. После этого и произошел повторный выброс газа.

О причинах и источнике перцового газа ничего не известно.

Ранее член совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в эфире НСН заявил, что если все будет зависеть исключительно от президент Белоруссии Александра Лукашенко, то он не пойдет навстречу протестующим.

«Он будет стараться измотать протест. Любой протест без подпитки, без видимых успехов сходит на нет. Но если на Лукашенко окажет давление российское руководство, что вполне вероятно, учитывая, что с ним сейчас будет встречаться Путин. В этом случае Лукашенко может пойти им навстречу. Для него важно показать, что он предлагает какие-то серьезные решения. Но в реальности он стремится просто сохранить самого себя у власти и свою семью. Поэтому сейчас будет все зависеть от того, насколько сильное давление окажут на Лукашенко извне», - отметил Безпалько.

