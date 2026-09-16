«Кусочек грязи!»: Поселок Южный жалуется на бездорожье, а Луцино просит свет

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Поселок Южный находится на границе с Краснодаром, однако жители ста домов на улице Есаульской, по сути, отрезаны от цивилизации. Дорога разбита, на ней нет ни обочин, ни тротуаров, а в распутицу она просто непроходима. Но это единственный путь для людей к школе, детсаду и магазинам.

«Наш поселок граничит с Краснодаром, но относится к Динскому району. При этом жители улицы Есаульская, дети, мамочки с колясками вынуждены идти по лужам по проезжей части. Асфальта нет, тротуара тоже нет, после дождя не пройти вообще. У нас больше 200 домов частного сектора. Например, у меня трехлетний ребенок и я вынуждена его возить в сад на машине, потому что по-другому никак – он выходит за калитку, а там просто кусочек грязи. Даже до того места, куда подвозит автобус от школы, не дойти, потому что лужи, грязь и так далее. Я живу с 2019 года на этой улице, но с тех пор никаких телодвижений. Мы активно всей улицей пишем обращения в администрацию, но в ответ лишь пустые отписки», - рассказала НСН местная жительница Марина Даценко.

Мы попросили губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева помочь жителям поселка Южный.

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На днях мы получили обращение от жителей деревень Луцино и Новошихово Одинцовского района Подмосковья. Автобусная остановка и переход через дорогу, которыми, пользуются и старики, и малыши, и школьники, никак не освещены. Люди просят поставить хотя бы один-единственный уличный фонарь, однако их не слышат.

«Эта проблема уже много лет актуальна. У нас оживленный перекресток, на котором есть две остановки, но там полностью отсутствует освещение. Мы каждый день с этой остановки в школу ездим, там постоянно поток пассажиров, Луцино - большое село, тут больше двухсот домов. Там дежурят наряды ГИБДД. Пока дежурят, все более-менее нормально, как нет – там все время то нарушения, то ДТП происходят. Поставить один-два фонаря – это же не великих денег стоит! С приходом осени и по самую весну, когда световой день короткий, становится очень опасно, потому что там полная темень», - рассказал НСН местный житель Олег Писаревский.

Мы попросили подмосковные власти обеспечить безопасность жителей Луцино и Новошихово.

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Ну а тысячи жителей подмосковного Красногорска уже месяц не могут спать по ночам. Дело в ремонте дороги рядом с пересечением улицы Игната Титова с Подмосковным бульваром, который почему-то решили проводить не днем, а после полуночи. Терпение у людей уже лопнуло.

«На протяжении месяца, даже больше, где-то с середины августа и по сей день проводятся дорожные работы. Я так понимаю, что снимается старое дорожное покрытие и выкладывается новое. Это все прекрасно, все делается для людей, но есть большой нюанс: эти работы зачастую проводятся в очень позднее время, когда люди отдыхают. Это не 9-10 часов вечера, а 12 часов или час ночи. Терпение уже лопнуло, потому что это невозможно, когда это не одну ночь подряд, и ты не можешь уснуть в час ночи потому, что они еще не закончили. Те люди, которые ложатся спать в два часа ночи, для них это, наверное, нормально - переждали, перетерпели и легли спать. Но как маленьким детям засыпать под этот шум? От этого страдают жители, как минимум, пяти ближайших многоэтажек. Рабочие на замечания не реагируют, а полиция говорит, что есть соответствующее разрешение администрации. Но это же не один-два дня, а длится уже долгое время», - возмутился в беседе с НСН житель дома на улице Игната Титова.

Мы обратились в губернатору Московской области Андрею Воробьеву с просьбой разобраться, кто решил оставить без сна жителей Красногорска.