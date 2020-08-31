Политолог: готовность Лукашенко общаться с оппозицией зависит от России
Член совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в эфире НСН заявил, что если все будет зависеть исключительно от президент Белоруссии Александра Лукашенко, то он не пойдет навстречу протестующим.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не собирается вести диалог с оппозицией, но готов контактировать только с «инициативными группами», заявил накануне его помощник Николай Латышенок, встретившись с протестующими, собравшимися около оцепления у Дворца независимости в Минске.
Латышенок выразил мнение, что радикально настроены против Лукашенко около 20-30 процентов населения страны. Он считает, что раньше протестующих было меньше, но «теперь людей подогрели».
Член совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в эфире НСН заявил, что если все будет зависеть только от Лукашенко, то он не пойдет навстречу протестующим.
«Он будет стараться измотать протест. Любой протест без подпитки, без видимых успехов сходит на нет. Но если на Лукашенко окажет давление российское руководство, что вполне вероятно, учитывая, что с ним сейчас будет встречаться Путин. О чем они будут говорить, пока еще неизвестно. В этом случае Лукашенко может пойти им навстречу. Я убежден, что он пытается изобразить какие-то имитационные действия как серьезные уступки протестующим. Для него важно просто имитировать компромисс. Для него важно показать, что он предлагает какие-то серьезные решения. Но в реальности он стремится просто сохранить самого себя у власти и свою семью. Поэтому сейчас будет все зависеть от того, насколько сильное давление окажут на Лукашенко извне», - отметил Безпалько.
По его мнению, рычаги давления на Лукашенко сейчас находятся в Москве.
«Белоруссия чрезвычайно сильно зависит от нашей страны. Естественно, от политического руководства тоже. В этой ситуации зависимость стала не просто критической, а сверхкритической. Потому что именно Россия удерживает западные страны, Запад в целом, от вмешательства в белорусские дела. Поэтому сейчас главной силой, которое может оказать давление на Лукашенко является именно российское руководство. То, что Запад отказал ему в легитимации, его не свергло с престола, а вот если Россия откажет, он долго не продержится», - пояснил эксперт.
Он считает, что протест белорусов против фальсификации итогов президентских выборов будет постепенно стихать. «Протест продолжается, но в таком масштабе, когда выходило несколько сотен тысяч человек, он долго продолжаться не сможет. Людям нужно работать, кормить семьи. Они не могут протестовать по полгода. Потому что они не профессиональные протестующие», - заключил Безпалько.
Ранее первый глава постсоветской Белоруссии Станислав Шушкевич в эфире НСН рассказал, как воспримут в Белоруссии возможное введение российских силовиков для подавления протестов.
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