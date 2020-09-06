Ливень в Минске заставил уйти часть митингующих с акции протеста

Внезапный ливень заставил разойтись некоторых митингующих с проспекта Победителей, по которому участники акции протеста направлялись к резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко.

По данным РИА Новости с места событий, на подходах к резиденции возникло противостояние митингующих и представителей правопорядка. Представители оппозиции и силовики стояли напротив друг друга, не предпринимая активных действий.

Из-за ливня часть митингующих покинула акцию. Их место заняли другие.

Ранее стало известно, что число участников марша оппозиции в Минске насчитывает около 200 тысяч человек.

