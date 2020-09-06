Ливень в Минске заставил уйти часть митингующих с акции протеста
Внезапный ливень заставил разойтись некоторых митингующих с проспекта Победителей, по которому участники акции протеста направлялись к резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко.
По данным РИА Новости с места событий, на подходах к резиденции возникло противостояние митингующих и представителей правопорядка. Представители оппозиции и силовики стояли напротив друг друга, не предпринимая активных действий.
Из-за ливня часть митингующих покинула акцию. Их место заняли другие.
Ранее стало известно, что число участников марша оппозиции в Минске насчитывает около 200 тысяч человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru