«Пока общество знает об этом очень мало, но если это ограничение введут, будут проблемы. Люди обычно проводят в соцсетях по три-четыре часа в день. К сожалению, это наше будущее. Вместе с тем усиливается цензура, эти шаги будут только усиливаться. Согласия в Евросоюзе в этом вопросе однозначно не будет. С одной стороны, каждое правительство хочет все контролировать, с другой стороны, они вынуждены учитывать мнение населения. Конечно, сам по себе это нормальный шаг, ужасно, что дети с утра до ночи сидят в компьютерах и телефонах. Но не знаю, насколько это реализуемо на практике. Кроме того, боюсь, это закончится тем, что будут защищать не только детей, но и взрослых от самих себя», — сказал Штир.

По мнению собеседника НСН, дети все равно найдут возможность обойти запрет, их крайне проблематично вытащить из виртуального мира.

«Запрет — это не решение проблемы, запреты никогда не работали. Нужно что-то предложить детям взамен соцсетей, надо серьезнее заниматься этими проблемами. Нынешние дети настолько испорчены, что они не пойдут играть в футбол на улицу, им это неинтересно. Возможно, такое ограничение лишь немного переориентирует их в нормальное русло, но, полагаю, они найдут возможность обойти этот запрет», — заключил журналист.

Ранее интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев заявил, что для современных детей и подростков гораздо актуальнее регулирование взаимодействия с искусственным интеллектом, а социальные сети уже в ближайшие годы для них перестанут быть интересными.

