В Европе оценили запрет детям вести соцсети
Вопрос запрета соцсетей для детей расколет общество в Евросоюзе, кроме того, такую меру практически невозможно реализовать на практике, сказал НСН Габор Штир.
После введения запрета соцсетей для детей гайки цензуры будут закручиваться все сильнее, однако современные дети найдут возможность для того, чтобы обойти эту меру. Об этом НСН заявил венгерский журналист Габор Штир.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о планах запретить соцсети детям до 13 лет на территории Евросоюза. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии. Отмечается, что закон предусматривает поэтапный подход к защите детей в интернете в зависимости от возраста. Штир согласился с тем, что это неминуемая мера, но усомнился, что она принесет пользу.
«Пока общество знает об этом очень мало, но если это ограничение введут, будут проблемы. Люди обычно проводят в соцсетях по три-четыре часа в день. К сожалению, это наше будущее. Вместе с тем усиливается цензура, эти шаги будут только усиливаться. Согласия в Евросоюзе в этом вопросе однозначно не будет. С одной стороны, каждое правительство хочет все контролировать, с другой стороны, они вынуждены учитывать мнение населения. Конечно, сам по себе это нормальный шаг, ужасно, что дети с утра до ночи сидят в компьютерах и телефонах. Но не знаю, насколько это реализуемо на практике. Кроме того, боюсь, это закончится тем, что будут защищать не только детей, но и взрослых от самих себя», — сказал Штир.
По мнению собеседника НСН, дети все равно найдут возможность обойти запрет, их крайне проблематично вытащить из виртуального мира.
«Запрет — это не решение проблемы, запреты никогда не работали. Нужно что-то предложить детям взамен соцсетей, надо серьезнее заниматься этими проблемами. Нынешние дети настолько испорчены, что они не пойдут играть в футбол на улицу, им это неинтересно. Возможно, такое ограничение лишь немного переориентирует их в нормальное русло, но, полагаю, они найдут возможность обойти этот запрет», — заключил журналист.
Ранее интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев заявил, что для современных детей и подростков гораздо актуальнее регулирование взаимодействия с искусственным интеллектом, а социальные сети уже в ближайшие годы для них перестанут быть интересными.
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