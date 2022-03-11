СМИ: В McDonald's рассматривают варианты использования закрытых ресторанов

В McDonald's считают, что временно закрытые помещения ресторанов можно будет использовать для организации центров волонтерской поддержки. Об этом сообщило информационное агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

В организации добавили, что продолжат поддерживать волонтерскую деятельность сотрудников и готовы поощрять гостей, принимающих участие в добровольческих программах. По словам представителя компании, им будут предоставлены баллы лояльности, которые можно будет использовать в McDonald's после его открытия.

«Не будет ударом»: Иностранные компании ждут в России даже после национализации

Отмечается, что благотворительный фонд «Дом Роналда Макдоналда», который помогает семьям с детьми, также продолжит свою деятельность.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что зарубежные компании, которые уходят с рынка России, являются врагами для самих себя.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВолонтерыРоссияСанкциикомпанияРесторан
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры