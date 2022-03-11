СМИ: В McDonald's рассматривают варианты использования закрытых ресторанов

В McDonald's считают, что временно закрытые помещения ресторанов можно будет использовать для организации центров волонтерской поддержки. Об этом сообщило информационное агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

В организации добавили, что продолжат поддерживать волонтерскую деятельность сотрудников и готовы поощрять гостей, принимающих участие в добровольческих программах. По словам представителя компании, им будут предоставлены баллы лояльности, которые можно будет использовать в McDonald's после его открытия.