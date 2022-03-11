СМИ: В McDonald's рассматривают варианты использования закрытых ресторанов
В McDonald's считают, что временно закрытые помещения ресторанов можно будет использовать для организации центров волонтерской поддержки. Об этом сообщило информационное агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
В организации добавили, что продолжат поддерживать волонтерскую деятельность сотрудников и готовы поощрять гостей, принимающих участие в добровольческих программах. По словам представителя компании, им будут предоставлены баллы лояльности, которые можно будет использовать в McDonald's после его открытия.
Отмечается, что благотворительный фонд «Дом Роналда Макдоналда», который помогает семьям с детьми, также продолжит свою деятельность.
Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что зарубежные компании, которые уходят с рынка России, являются врагами для самих себя.
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