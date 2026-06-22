Синоптик назвал дату окончания ливней в Оренбургской области

Сильные дожди в Оренбургской области прекратятся после 24 июня. Об этом в комментарии NEWS.ru заявил синоптик и климатолог Александр Шувалов.

По словам метеоролога, самые обильные осадки прошли в регионе 22 и 23 июня. Зона дождей также затронет Альметьевск в Татарстане и Стерлитамак в Башкирии, а также Магнитогорск и Белорецк.

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Специалист отметил, что 23 июня осадки продолжатся, но будут менее интенсивными. Начиная со среды, 24 июня, ожидается явное отступление непогоды, хотя за пределами трех-четырех дней прогнозы остаются неопределенными.

Оренбургская область второй день борется с последствиями сильных дождей, которые привели к подтоплениям. Текущий июнь стал самым дождливым месяцем для региона за последние 26 лет. В результате разгула стихии десятки машин оказались затоплены, а люди переплывают улицы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Владимир Гердо
ТЕГИ:СиноптикиПогодная ОпасностьОренбургская Область

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