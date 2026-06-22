В Омской области ввели меры против спекуляции топливом на АЗС

Власти Омской области ввели лимиты на продажу топлива на автозаправочных станциях для предотвращения искусственного ажиотажа и спекуляций. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Виталий Хоценко.

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Согласно принятым решениям, заправка теперь осуществляется исключительно в топливный бак транспортного средства. При этом установлены лимиты на покупку горючего в размере 40 литров для бензина и 80 литров для дизельного топлива.

На трассовых автозаправках лимит на бензин сохранен на уровне 40 литров, а для дизельного топлива увеличен до 200 литров. При этом ограничения на продажу сжиженных углеводородных газов не предусмотрены.

Лимиты на покупку бензина в понедельник, 22 июня, также ввели власти Саратовской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС/Чурусов Максим
ТЕГИ:ТопливоОмская ОбластьБензин

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