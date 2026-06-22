В Омской области ввели меры против спекуляции топливом на АЗС
Власти Омской области ввели лимиты на продажу топлива на автозаправочных станциях для предотвращения искусственного ажиотажа и спекуляций. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Виталий Хоценко.
Согласно принятым решениям, заправка теперь осуществляется исключительно в топливный бак транспортного средства. При этом установлены лимиты на покупку горючего в размере 40 литров для бензина и 80 литров для дизельного топлива.
На трассовых автозаправках лимит на бензин сохранен на уровне 40 литров, а для дизельного топлива увеличен до 200 литров. При этом ограничения на продажу сжиженных углеводородных газов не предусмотрены.
Лимиты на покупку бензина в понедельник, 22 июня, также ввели власти Саратовской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Раздавят конкурентов: Выдача кредитов Wildberries разорит другие банки
- Синоптик назвал дату окончания ливней в Оренбургской области
- Захарова: Руководство Европы превзошло Третий рейх по русофобии
- Группа «Город 312» представила новую версию легендарной песни Пахмутовой
- Политолог раскрыл, что «сломало хребет» Киру Стармеру
- В Госдуме предложили альтернативу закрывшимся детским лагерям Крыма
- Месси обошел Клозе и стал лучшим бомбардиром в истории ЧМ
- Ограничения интернета не помешали Geltek Cyber Team стать чемпионками
- Психолог назвал оптимальную продолжительность отпуска
- Сродни самоубийству: Почему студии боятся фильма «Искусственный» с Юрой Борисовым