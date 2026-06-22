СМИ: Google впервые вложит $75 млн для развития ИИ в кино
Технологический гигант Google инвестирует около $75 млн в независимую киностудию A24. По данным The Wall Street Journal, сделка станет первым случаем приобретения IT-корпорацией доли в голливудской компании и пройдет при участии подразделения DeepMind.
В отличие от многих классических студий, опасающихся нейросетей из-за вопросов авторского права, A24 и Google планируют создать ИИ-инструменты, которые будут помогать кинематографистам, а не заменять их. При этом IT-гигант не получит доступа к библиотеке фильмов и сериалов студии в рамках многолетнего неэксклюзивного соглашения.
Для тестирования новых технологий партнеры намерены привлечь звезд, сотрудничающих со студией. В их числе окажутся актер Тимоти Шаламе и режиссер Кейн Парсонс.
Ранее народный артист России Алексей Рыбников в интервью НСН рассказал об эволюции киномузыки и нейросетей.
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