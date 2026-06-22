Скончался работавший с Куликом и Авербухом тренер Виктор Кудрявцев

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Виктор Кудрявцев, воспитавший плеяду талантливых спортсменов, скончался в возрасте 88 лет. О смерти наставника сообщила пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России, не уточнив причины трагедии.

В федерации выразили глубокие соболезнования в связи с утратой. В сообщении организации отметили, что Кудрявцев посвятил себя фигурному катанию и навсегда останется в памяти коллег как замечательный человек и профессионал, беззаветно служивший своему делу.

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На протяжении своей карьеры специалист подготовил поколение титулованных фигуристов. В числе его учеников олимпийский чемпион 1998 года Илья Кулик, первая советская медалистка Олимпиад в женском одиночном катании Кира Иванова и первый советский чемпион мира среди мужчин Сергей Волков.

Также под руководством Кудрявцева тренировались серебряные призеры Олимпийских игр 1972 года Людмила Смирнова и Андрей Сурайкин, а также серебряный призер Игр 2002 года в парном катании Илья Авербух. Кроме того, наставник привел к званию первой в истории российской чемпионки мира в женском одиночном катании Марию Бутырскую, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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