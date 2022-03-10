«Не будет ударом»: Иностранные компании ждут в России даже после национализации

Общественный деятель Олег Павлов отметил, что инициатива о «национализации» иностранных компаний будет быстро принята для того, чтобы они не ушли из России. 


От возможной «национализации» западных компаний в России пострадает репутация самих иностранных корпораций, которые уходят из нашей страны и бросают здесь своих потребителей и работников. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов.

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Ранее в этом объединении составили список из 60 компаний, объявивших об уходе с российского рынка, которые необходимо национализировать. 9 марта Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила такую инициативу. Павлов объяснил, что эта мера принимается для того, чтобы иностранные компании не смогли покинуть нашу страну.

«Закон будет принят максимально быстро, потому что речь идет не только о масштабном ущемлении прав потребителей, но и о сохранении рабочих мест, цепочек поставок. Поэтому ожидается, что этот закон вступит в силу в течение недели. Последствием этого решения станет то, что перераспределение прибыли, которой все эти транснациональные компании генерировали в России и отправляли на Запад, будет оставаться внутри России», - объяснил он.

При этом председатель организации подчеркнул, что иностранные компании смогут вернуться в Россию, если оставят гарантии.

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«Этот закон не означает, что компании, чье имущество национализировано, потом не смогут вернуться в Россию. Это скорее предупреждение для тех, кто пытается уйти, приостановить деятельность, бросить своих потребителей, работников и подрядчиков. Это будет крайней мерой, которая будет введена только в том случае, если компания уходит без каких-либо гарантий и программ продолжения деятельности под санкциями. В ином случае компания, конечно, вряд ли сможет вернуться. Это не будет ударом по деловой репутации России, но станет для уходящих компаний, которые всех здесь бросают», - заключил Павлов.

Ранее ретейлер Дмитрий Потапенко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предрек создание «восточного базара» в России из-за национализации бизнеса.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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