«Не будет ударом»: Иностранные компании ждут в России даже после национализации

Ранее в этом объединении составили список из 60 компаний, объявивших об уходе с российского рынка, которые необходимо национализировать. 9 марта Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила такую инициативу. Павлов объяснил, что эта мера принимается для того, чтобы иностранные компании не смогли покинуть нашу страну.

«Закон будет принят максимально быстро, потому что речь идет не только о масштабном ущемлении прав потребителей, но и о сохранении рабочих мест, цепочек поставок. Поэтому ожидается, что этот закон вступит в силу в течение недели. Последствием этого решения станет то, что перераспределение прибыли, которой все эти транснациональные компании генерировали в России и отправляли на Запад, будет оставаться внутри России», - объяснил он.

При этом председатель организации подчеркнул, что иностранные компании смогут вернуться в Россию, если оставят гарантии.