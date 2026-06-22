Захарова: Руководство Европы превзошло Третий рейх по русофобии
Современное объединенное руководство Европы по уровню русофобии значительно превзошло нацистскую Германию. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в докладе для научно-практической конференции, посвященной советской дипломатии в годы Великой Отечественной войны, передает РИА Новости.
По словам дипломата, европейские лидеры открыто провозгласили начало подготовки к войне с Россией с целью нанесения стратегического поражения. Захарова подчеркнула, что у России сегодня практически тот же противник, что и в годы Великой Отечественной войны.
«Руководство объединенной Европы в своей русофобии во многом превзошло Третий рейх», – отметила Захарова.
Дипломат обратила внимание на то, что киевский режим уже адаптировал для своих воинских формирований нацистскую символику. По ее словам, все внешние признаки налицо и создается полное ощущение дежавю.
Ранее советник президента России Антон Кобяков заявил, что страны Европы пытаются возродить фашизм и на это указывают их действия, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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