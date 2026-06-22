Такер Карлсон вышел из Республиканской партии и обвинил Трампа

Американский консервативный журналист Такер Карлсон объявил о прекращении поддержки Республиканской партии и выходе из ее рядов. Об этом политический обозреватель заявил в эфире собственного подкаста, сообщают «Ведомости».

По его словам, республиканцы предали граждан США, поставив интересы Израиля выше национальных. Карлсон подчеркнул, что не может и не будет голосовать за политическую силу, которая демонстрирует нелояльность Соединенным Штатам, и открыто выходит из партии.

Консерватор обвинил руководство республиканцев в поддержке военного конфликта с Ираном по настоянию главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху. Он назвал эту войну фактически проигранной для Вашингтона и увидел в этом окончательное доказательство отказа элит от собственных граждан.