В Госдуме оценили влияние конфликта президентов Польши и Украины на ВСУ
Конфликт между президентом Польши Каролем Навроцким и украинским лидером Владимиром Зеленским из-за отзыва ордена Белого Орла никак не повлияет на ход боевых действий и состояние ВСУ. Такое мнение в беседе с изданием «Лента.ру» выразил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
По мнению парламентария, европейские страны продолжат оказывать поддержку Киеву, а Варшава сохранит финансирование систем Starlink. Депутат отметил принципиальность польского лидера, однако добавил, что ситуация в итоге переросла в обычную склоку.
Единственным последствием инцидента депутат назвал изменение маршрутов украинского лидера, который теперь будет стараться облетать Польшу стороной. При этом Колесник уверен, что общее положение дел не изменится, назвав происходящее не более чем кухонными разборками внутри Евросоюза.
После того, как президент Навроцкий лишил Зеленского высшей госнаграды республики, и тот ее вернул, в Варшаве также призвали Украину вернуть польское оружие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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