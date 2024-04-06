СМИ: В «Крокусе» не сработала часть системы пожаротушения
Часть автоматизированной системы пожаротушения в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье не сработала после возникновения пожара во время теракта 22 марта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Ранее пострадавшие в результате ЧП подали в Следственный комитет заявление о возбуждении уголовного дела против владельцев площадки об оказании небезопасных услуг. В правоохранительных органах допускали, что материалы на стенах зала могли поспособствовать стремительному развитию пожара. Позже в компании Crocus Group заявили о соответствии материалов стандартам.
«Из опросов потерпевших следует, что часть автоматизированной системы пожаротушения, которая отвечала за подачу воды и порошка, не сработала после начала возгорания в концертном зале», — рассказал источник РИА Новости.
В свою очередь, представитель экстренных служб сообщил агентству, что система автоматически проинформировала дежурного диспетчера МЧС о возгорании и запустила оповещение в здании. Как отметил собеседник РИА Новости, в концертном зале могла не сработать осциллирующая система пожаротушения, которая должна включаться автоматически после сигнала инфракрасного излучения с датчика.
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