СМИ: Стены в «Крокусе» были отделаны горючими материалами

Стены внутри концертного зала «Крокус Сити Холл» были отделаны горючими материалами, что могло поспособствовать стремительному развитию пожара во время теракта 22 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

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«По имеющейся предварительной информации, стены зрительного зала... были отделаны горючими материалами, которые могли способствовать очень быстрому распространению огня после поджога террористами», — заявил собеседник агентства.

По словам источника, материалы также отличаются высокой токсичностью и выделяют при горении большое количество ядовитого дыма. Сейчас специалисты изучают и анализируют все данные, документы, сертификаты соответствия.

Ранее правоохранители допросили ответственного за пожарную безопасность «Крокус Сити Холла», следственные действия были связаны с мерами по обеспечению безопасности и системами противопожарной защиты в здании.

Между тем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва тщательно проведет расследование теракта в «Крокусе» и не даст организаторам преступления «прицепиться или зацепиться за какие-то неточности», пишет «Свободная пресса».

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