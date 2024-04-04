СМИ: Стены в «Крокусе» были отделаны горючими материалами

«По имеющейся предварительной информации, стены зрительного зала... были отделаны горючими материалами, которые могли способствовать очень быстрому распространению огня после поджога террористами», — заявил собеседник агентства.

По словам источника, материалы также отличаются высокой токсичностью и выделяют при горении большое количество ядовитого дыма. Сейчас специалисты изучают и анализируют все данные, документы, сертификаты соответствия.

Ранее правоохранители допросили ответственного за пожарную безопасность «Крокус Сити Холла», следственные действия были связаны с мерами по обеспечению безопасности и системами противопожарной защиты в здании.

Между тем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва тщательно проведет расследование теракта в «Крокусе» и не даст организаторам преступления «прицепиться или зацепиться за какие-то неточности», пишет «Свободная пресса».

