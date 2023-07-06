СМИ: в доме Пригожина нашли парики, золото и оружие
Полицейские обнаружили в офисе и доме главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина парики, оружие, большую сумму денег и паспорта, сообщает телеканал «360» со ссылкой на журналистов программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».
В эфире показали видео из офиса и дома бизнесмена, в котором нашли крупные суммы денег. Также обнаружили парики, паспорта, слитки золота и арсенал оружия. А во дворе дома стоял небольшой вертолет.
Ранее Пригожину вернули оружие, обнаруженное во время обысков в его резиденции в коттеджном поселке «Северный Версаль» в Санкт-Петербурге на фоне попытки вооруженного мятежа 24 июня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru