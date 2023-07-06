СМИ: в доме Пригожина нашли парики, золото и оружие

В эфире показали видео из офиса и дома бизнесмена, в котором нашли крупные суммы денег. Также обнаружили парики, паспорта, слитки золота и арсенал оружия. А во дворе дома стоял небольшой вертолет.

Ранее Пригожину вернули оружие, обнаруженное во время обысков в его резиденции в коттеджном поселке «Северный Версаль» в Санкт-Петербурге на фоне попытки вооруженного мятежа 24 июня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

