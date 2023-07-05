СМИ: Пригожину вернули наградной пистолет от Шойгу и изъятое при обысках оружие

По данным издания, накануне Пригожин прибыл в управление ФСБ по Петербургу и Ленинградской области. Правоохранители передали бизнесмену изъятый арсенал.

«Пригожину вернули два карабина "Сайга", нарезной австрийский карабин Steyr Mannlicher, полуавтоматическую винтовку "АРка" и еще несколько ружей и пистолетов», — отмечается в сообщении.

Кроме того, основатель «Вагнера» получил свой именной пистолет Glock: им Пригожина наградил министр обороны Сергей Шойгу.

Ранее Евгению Пригожину вернули найденные 24 июня при обысках 10 млрд рублей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

