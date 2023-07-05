СМИ: Пригожину вернули наградной пистолет от Шойгу и изъятое при обысках оружие
Основателю частной военной компании «Вагнер» Евгению Пригожину вернули оружие, обнаруженное во время обысков в его резиденции в коттеджном поселке «Северный Версаль» в Санкт-Петербурге на фоне попытки вооруженного мятежа 24 июня. Об этом пишет издание «Фонтанка».
По данным издания, накануне Пригожин прибыл в управление ФСБ по Петербургу и Ленинградской области. Правоохранители передали бизнесмену изъятый арсенал.
«Пригожину вернули два карабина "Сайга", нарезной австрийский карабин Steyr Mannlicher, полуавтоматическую винтовку "АРка" и еще несколько ружей и пистолетов», — отмечается в сообщении.
Кроме того, основатель «Вагнера» получил свой именной пистолет Glock: им Пригожина наградил министр обороны Сергей Шойгу.
Ранее Евгению Пригожину вернули найденные 24 июня при обысках 10 млрд рублей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru