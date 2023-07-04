«Я военный пенсионер!»: Стрелков открестился от роли заменителя Пригожина в политике
Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков заявил НСН, что не собирается заменять Пригожина на политическом поприще.
Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков заявил НСН, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин повторял многие свои заявления за ним, озвучивая их в искаженной форме.
Накануне политолог Алексей Чадаев в беседе с НСН заявил, что общество активно поддерживало не Пригожина, а его идеи. Он предположил, что скоро найдется «замена» лидеру «Вагнеров» на политической арене, его место может занять, например, Стрелков. Сам Стрелков поспешил откреститься от должности такого «заменителя».
«Заменять Пригожина я никогда не собирался. Это не я за Пригожиным повторял, а он частично повторял мои тезисы, причем в извращенной форме. Я никогда не делал таких жестких заявлений. Пригожин сделал свои первые политические заявления осенью прошлого года. Может быть, даже позже. Только тогда в его словах появилась какая-то критика российской власти. До этого его будто это не беспокоило. Еще не стоит забывать, что Пригожин – миллиардер. Он был хозяином РИА ФАН, медиагруппы «Патриот». Вы у меня в собственности наблюдаете что-то подобное, чтобы я мог заменить Пригожина в таком виде?» - сказал собеседник НСН.
Вдобавок Стрелков назвал Пригожина уголовником и призвал не сравнивать его с главой ЧВК.
«Я считаю, что господин Чадаев надувает воздушный шарик. Если бы я был миллиардером, руководителем частной военной кампании, имел бы миллиардные подряды от государства на свою фирму, тогда, может быть, был бы смысл сравнить военного пенсионера с бывшим уголовником», - заключил Стрелков.
Ранее генерал-майор авиации, герой России, председатель президиума «Офицеров России» Сергей Липовой в интервью «Радиоточке НСН» заявил, что было сделано все, чтобы ЧВК «Вагнер» покинули зону проведения спецоперации на Украине, так как они раздражали многих военачальников своими успехами и своим присутствием на фронте.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин на совещании с правительством обсудил пробки на подъезде к Крымскому мосту
- МИД РФ заявил об отсутствии оснований для продления зерновой сделки
- Автоэксперт рассказал, как защитить автомобиль от угона
- «Москвич» показал лучший результат с начала продаж
- В Центробанке объяснили причину снижения курса рубля
- «Самоубийство»: Путин оценил уничтожение российской культуры за рубежом
- Reuters: Китай отложил запланированный визит главы европейской дипломатии Борреля
- Метеоролог пообещала грозовые дожди жителям столичного региона
- «Театр прекратил существование»: Певцов впервые объяснил причину ухода из «Ленкома»
- Курс доллара на Мосбирже превысил 90 рублей впервые с марта 2022 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru