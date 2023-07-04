«Я военный пенсионер!»: Стрелков открестился от роли заменителя Пригожина в политике

Накануне политолог Алексей Чадаев в беседе с НСН заявил, что общество активно поддерживало не Пригожина, а его идеи. Он предположил, что скоро найдется «замена» лидеру «Вагнеров» на политической арене, его место может занять, например, Стрелков. Сам Стрелков поспешил откреститься от должности такого «заменителя».

«Заменять Пригожина я никогда не собирался. Это не я за Пригожиным повторял, а он частично повторял мои тезисы, причем в извращенной форме. Я никогда не делал таких жестких заявлений. Пригожин сделал свои первые политические заявления осенью прошлого года. Может быть, даже позже. Только тогда в его словах появилась какая-то критика российской власти. До этого его будто это не беспокоило. Еще не стоит забывать, что Пригожин – миллиардер. Он был хозяином РИА ФАН, медиагруппы «Патриот». Вы у меня в собственности наблюдаете что-то подобное, чтобы я мог заменить Пригожина в таком виде?» - сказал собеседник НСН.

Вдобавок Стрелков назвал Пригожина уголовником и призвал не сравнивать его с главой ЧВК.

«Я считаю, что господин Чадаев надувает воздушный шарик. Если бы я был миллиардером, руководителем частной военной кампании, имел бы миллиардные подряды от государства на свою фирму, тогда, может быть, был бы смысл сравнить военного пенсионера с бывшим уголовником», - заключил Стрелков.

Ранее генерал-майор авиации, герой России, председатель президиума «Офицеров России» Сергей Липовой в интервью «Радиоточке НСН» заявил, что было сделано все, чтобы ЧВК «Вагнер» покинули зону проведения спецоперации на Украине, так как они раздражали многих военачальников своими успехами и своим присутствием на фронте.

