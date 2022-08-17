СМИ: в доме правительства в Москве вернут антиковидные ограничения
В Москве в доме правительства из-за роста заболеваемости COVID-19 в стране решили вернуть часть антиковидных ограничений. Об этом распорядился вице-премьер Дмитрий Григоренко, сообщил Telegram-канал «Майский указ» со ссылкой на документ.
Как отмечается, ограничения вступят в силу с 22 августа. В соответствии с ними, сотрудники аппарата правительства обязаны будут соблюдать масочный режим, ограничат число посетителей дома правительства и сократят число зарубежных и внутрироссийских командировок. Также сотрудникам аппарата рекомендовано сократить число очных встреч и проводить совещания преимущественно в формате телеконференций.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в начале августа подтвердил, что часть антиковидных ограничений по-прежнему сохраняется в Кремле.
Ранее в Роспотребнадзоре исключили введение COVID-ограничений на федеральном уровне.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru