СМИ: в доме правительства в Москве вернут антиковидные ограничения

В Москве в доме правительства из-за роста заболеваемости COVID-19 в стране решили вернуть часть антиковидных ограничений. Об этом распорядился вице-премьер Дмитрий Григоренко, сообщил Telegram-канал «Майский указ» со ссылкой на документ.

Как отмечается, ограничения вступят в силу с 22 августа. В соответствии с ними, сотрудники аппарата правительства обязаны будут соблюдать масочный режим, ограничат число посетителей дома правительства и сократят число зарубежных и внутрироссийских командировок. Также сотрудникам аппарата рекомендовано сократить число очных встреч и проводить совещания преимущественно в формате телеконференций.