СМИ: В Белоруссии задержали главного редактора Hrodna.life
Главного редактора информационного портала Hrodna.life Алексея Шоту задержали в Гродно, сообщает РИА Новости со ссылкой на Белорусскую ассоциацию журналистов (БАЖ).
«В Гродно задержан главный редактор "Hrodna.life" Алексей Шота. Задержание прошло около дома журналиста», - говорится в сообщении.
Уточняется, что главреда из подъезда его собственного дома вывели неизвестные и увезли в микроавтобусе.
Известно, что Шота ранее работал в Белоруссии на портале tut.by, часть сотрудников которого задержаны. В марте гроднинский суд, рассмотрев дело против Шоты, признал его виновным в распространении экстремистских материалов. Главный редактор портала Hrodna.life был оштрафован.
Власти Белоруссии провели грубую, но успешную операцию, и не задумывались о последствиях, заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько на пресс-конференции в НСН.
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