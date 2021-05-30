СМИ: В Белоруссии задержали главного редактора Hrodna.life

«В Гродно задержан главный редактор "Hrodna.life" Алексей Шота. Задержание прошло около дома журналиста», - говорится в сообщении.

Уточняется, что главреда из подъезда его собственного дома вывели неизвестные и увезли в микроавтобусе.

Известно, что Шота ранее работал в Белоруссии на портале tut.by, часть сотрудников которого задержаны. В марте гроднинский суд, рассмотрев дело против Шоты, признал его виновным в распространении экстремистских материалов. Главный редактор портала Hrodna.life был оштрафован.

Власти Белоруссии провели грубую, но успешную операцию, и не задумывались о последствиях, заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько на пресс-конференции в НСН.

