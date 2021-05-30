СМИ: В Белоруссии задержали главного редактора Hrodna.life

Главного редактора информационного портала Hrodna.life Алексея Шоту задержали в Гродно, сообщает РИА Новости со ссылкой на Белорусскую ассоциацию журналистов (БАЖ).

«Негениальное решение»: Протасевичу дадут от 5 до 12 лет

«В Гродно задержан главный редактор "Hrodna.life" Алексей Шота. Задержание прошло около дома журналиста», - говорится в сообщении.

Уточняется, что главреда из подъезда его собственного дома вывели неизвестные и увезли в микроавтобусе.

Известно, что Шота ранее работал в Белоруссии на портале tut.by, часть сотрудников которого задержаны. В марте гроднинский суд, рассмотрев дело против Шоты, признал его виновным в распространении экстремистских материалов. Главный редактор портала Hrodna.life был оштрафован.

Власти Белоруссии провели грубую, но успешную операцию, и не задумывались о последствиях, заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько на пресс-конференции в НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:ЖурналистыЖурналистикаЗадержаниеБелоруссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры