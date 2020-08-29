СМИ: В Белоруссии иностранных журналистов массово лишают аккредитации

Журналисты агентств Associated Press, Reuters, AFP, изданий Deutsche Welle, BBC, «Радио Свобода» и других иностранных СМИ лишись аккредитации на работу в Белоруссии. Соответствующее решение принято МИД Белоруссии, сообщает «Интерфакс».

Милиция отпускает задержанных в Минске журналистов

Отмечается, что четверо из депортированных журналистов являются гражданами России. Они не смогут вернуться в Белоруссию в течение следующих пяти лет. Двое из них сотрудничали с телеканалом ARD, двое – с агентством Associated Press.

27 июня в Минске правоохранительные органы задержали российских журналистов, которые освещали акцию протеста на площади Свободы. Среди них трое сотрудников ТАСС, один корреспондент РИА Новости, представители агентств Reuters, Associated Press, а также «Радио Свобода».

Протестные акции продолжаются в Минске и других городах Белоруссии с 9 августа, когда были объявлены итоги президентских выборов. По официальным данным, их выиграл Александр Лукашенко, который стал главой государства в шестой раз.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:БелоруссияЖурналисты
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