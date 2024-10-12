СМИ: В 2023 году бизнес внука Пугачевой ушел в минус на 1 млн руб.
В 2023 году бизнес внука певицы Аллы Пугачевой Никиты Преснякова ушел в минус на один млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «SHOT».
По данным источника, в 2022 году выручка «Нико спорт» составила 10,5 млн рублей.
Известно, что большая часть процессов фирмы певца заморожена, хотя раньше она приносила исполнителю неплохой доход. Организация занимается установкой спортивных площадок. Компания сотрудничает со столичными и региональными застройщиками и даже выполняет госконтракты. При этом отмечается, что «Нико спорт» может прекратить свою деятельность насовсем.
Никита Пресняков уехал в США в сентябре 2022 года вместе с семьей. В феврале 2023 года в СМИ появилась информация, что он взял псевдоним Nick Pres и начал заниматься клипмейкингом.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Алла Пугачева пыталась вывести за границу произведения искусства из домашней коллекции на сумму около $20 млн.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru