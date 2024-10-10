СМИ: Пугачева пыталась вывезти из России антиквариат стоимостью около $20 млн
Певица Алла Пугачева пыталась вывести за границу произведения искусства из домашней коллекции на сумму около $20 млн, сообщил Telegram-канал SHOT.
По данным Telegram-канала, во время одного из своих прошлогодних визитов в Россию представители примадонны составили опись антикварного имущества. К нему принадлежат: скульптуры и картины XVI–XIX веков, французская люстра XIX века, ваза для фруктов XIX века. Предметы искусства планировали отправить за границу самолетом из аэропорта Шереметьево. Однако на таможне выяснилось, что пакет документов на антиквариат неполный, поэтому отправить коробки с картинами и другими предметами не удалось.
Эксперты оценивают личную коллекцию Пугачевой в $20 млн. Так, в в замке певицы есть картина художника-современника Леонардо Да Винчи Доменико Пулиго «Мадонна с младенцем и двумя ангелами», а также полотно «Вид на город у реки с ветряной мельницей» художника Яна ван Гойена — современника Рембрандта.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов посоветовал певице Алле Пугачёвой не возвращаться в Россию, передает RT.
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