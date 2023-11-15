СМИ: услуги ЖКХ в 2024 году подорожают на 10-11 процентов

Российские власти ограничили рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги в 2024-2028 годах уровнем 9,8-11 процентов, сообщает «Прайм» со ссылкой на доцента базовой кафедры Финконтроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрия Осянина.

Стало известно о новых правилах оплаты ЖКХ

По его словам, все зависит от того, или иного региона. На 1 ноября российская семья в многоквартирном доме платит за услуги ЖКХ около 5 тысяч 290 рублей в месяц.

Как отметил эксперт, в результате увеличения индексов, счета на ЖКУ в среднем по стране вырастут на 10-11 процентов, что составляет 520-580 рублей.

Ранее правительство России утвердило индексы изменения размера платы за жилищно-коммунальные услуги в 2024-2028 годах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Сухоруков
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