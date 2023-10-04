Стало известно о новых правилах оплаты ЖКХ
С октября действуют новые правила оплаты ЖКХ, сообщает «Прайм» со ссылкой на доцента кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Наталью Казанцеву.
По ее словам, к дополнительным расходам могут привести недобросовестные действия жильцов. По новым правилам, если по вине кого-то из собственников возникли новые затраты на содержание общедомового имущества, то оплачивать их придется нарушителю, а не управляющей компании. Разыскивать виновников будут с помощью записей с камер видеонаблюдения и очевидцев.
При этом управляющая компания не должна необоснованно повышать сборы, либо затягивать процесс устранения поломок.
Ранее стало известно, что тарифы на услуги ЖКХ в России поднимут на 9,8%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru