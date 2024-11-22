СМИ: Хакеры RaHDit опубликовали данные об украинцах с ВИЧ, которых могут мобилизовать
Хакеры проекта RaHDit слили в Сеть данные Минздрава Украины о ВИЧ-инфицированных гражданах, которых могут мобилизовать, сообщили РЕН ТВ.
Речь идет о 367 тысячах заболевших. В опубликованной информации содержаться также данные об употреблении наркотиков, алкоголя и работе по оказанию интим услуг.
Хакерская группы отметила, что обнародовала подобную информацию, так как она считает своим долгом показать «мобилизационный потенциал» этой категории украинских граждан.
Ранее, 14 ноября, представитель Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире одного из украинских телеканалов заявил о готовности властей к мобилизации ВИЧ-инфицированных, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru