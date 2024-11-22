СМИ: Хакеры RaHDit опубликовали данные об украинцах с ВИЧ, которых могут мобилизовать

Хакеры проекта RaHDit слили в Сеть данные Минздрава Украины о ВИЧ-инфицированных гражданах, которых могут мобилизовать, сообщили РЕН ТВ.

Речь идет о 367 тысячах заболевших. В опубликованной информации содержаться также данные об употреблении наркотиков, алкоголя и работе по оказанию интим услуг.

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Хакерская группы отметила, что обнародовала подобную информацию, так как она считает своим долгом показать «мобилизационный потенциал» этой категории украинских граждан.

Ранее, 14 ноября, представитель Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире одного из украинских телеканалов заявил о готовности властей к мобилизации ВИЧ-инфицированных, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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