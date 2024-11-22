Четыре человека пострадали в Москве из-за сильного ветра

Четыре человека пострадали в Москве из-за сильного ветра и падения деревьев в четверг, 21 ноября, сообщает RT.

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Порывы ветра достигали до 17-23 метров в секунду.

Об этом сообщил представитель экстренных служб столицы. Он уточнил, что среди пострадавших три женщины и один мужчина.

Ранее стало известно, что в Москву пришел циклон «Квитерия» с обильными осадками, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr.com // неравнодушный Человек
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