Четыре человека пострадали в Москве из-за сильного ветра
22 ноября 202409:00
Четыре человека пострадали в Москве из-за сильного ветра и падения деревьев в четверг, 21 ноября, сообщает RT.
Порывы ветра достигали до 17-23 метров в секунду.
Об этом сообщил представитель экстренных служб столицы. Он уточнил, что среди пострадавших три женщины и один мужчина.
Ранее стало известно, что в Москву пришел циклон «Квитерия» с обильными осадками, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru