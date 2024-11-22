Четыре человека пострадали в Москве из-за сильного ветра

Порывы ветра достигали до 17-23 метров в секунду.

Об этом сообщил представитель экстренных служб столицы. Он уточнил, что среди пострадавших три женщины и один мужчина.

Ранее стало известно, что в Москву пришел циклон «Квитерия» с обильными осадками, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

