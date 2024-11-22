Открытие катка на ВДНХ в Москве перенесли из-за теплой погоды и дождя
Открытие большого катка на ВДНХ в Москве, которое должно было состоятся в пятницу, 22 ноября, перенесли из-за дождя и теплой погоды, сообщает «Российская газета».
По данным издания, организаторы заявили, что каток технически готов, но из-за высокой температуры воздуха свежий лед быстро приходит в негодность. Он становиться мягким и рыхлым. Для того, чтобы не увеличивать риска получения травм посетителей было принято решение на неделю отложить открытие сезона. На катке, скорее всего, можно будет покататься уже 26 ноября, а официальное открытие пройдет 29 ноября.
Ранее на ВДНХ разработали экскурсионные программы для участников СВО, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru