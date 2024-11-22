Открытие катка на ВДНХ в Москве перенесли из-за теплой погоды и дождя

По данным издания, организаторы заявили, что каток технически готов, но из-за высокой температуры воздуха свежий лед быстро приходит в негодность. Он становиться мягким и рыхлым. Для того, чтобы не увеличивать риска получения травм посетителей было принято решение на неделю отложить открытие сезона. На катке, скорее всего, можно будет покататься уже 26 ноября, а официальное открытие пройдет 29 ноября.

Ранее на ВДНХ разработали экскурсионные программы для участников СВО, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

