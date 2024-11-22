Основы российской государственности планируют изучать в детских садах

Она отметила, что этот предмет необходимо изучать со школ и детских садов, чтобы была преемственность в воспитании и образовании на всех уровнях.

Курс «Основы российской государственности» был введен для изучения в вузах осенью 2023 года.

Накануне замглавы Минобрнауки Ольга Петрова заявила, что практически в 90% российских вузов преподается данный курс, неохваченными остаются только небольшие филиалы университетов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

