Основы российской государственности планируют изучать в детских садах

Предмет "Основы российской государственности» - мировоззренческая дисциплина, поэтому ее необходимо ввести на всех уровнях, в том числе в детском саду, заявила член Комитета Госдумы по просвещению Эльвира Аиткулова. Ее слова приводит «Парламентская газета».

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Она отметила, что этот предмет необходимо изучать со школ и детских садов, чтобы была преемственность в воспитании и образовании на всех уровнях.

Курс «Основы российской государственности» был введен для изучения в вузах осенью 2023 года.

Накануне замглавы Минобрнауки Ольга Петрова заявила, что практически в 90% российских вузов преподается данный курс, неохваченными остаются только небольшие филиалы университетов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
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