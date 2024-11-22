Основы российской государственности планируют изучать в детских садах
Предмет "Основы российской государственности» - мировоззренческая дисциплина, поэтому ее необходимо ввести на всех уровнях, в том числе в детском саду, заявила член Комитета Госдумы по просвещению Эльвира Аиткулова. Ее слова приводит «Парламентская газета».
Она отметила, что этот предмет необходимо изучать со школ и детских садов, чтобы была преемственность в воспитании и образовании на всех уровнях.
Курс «Основы российской государственности» был введен для изучения в вузах осенью 2023 года.
Накануне замглавы Минобрнауки Ольга Петрова заявила, что практически в 90% российских вузов преподается данный курс, неохваченными остаются только небольшие филиалы университетов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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