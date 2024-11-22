В WhatsApp появилась текстовая расшифровка голосовых сообщений
В мессенджере WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) появилась текстовая расшифровка голосовых сообщений, говорится в официальном сообщении.
В компании заверили, что перевод голоса в текст происходит технически именно на устройстве пользователя, доступа к информации у третьих лиц быть не может.
В настройках можно эту функцию включить или выключить, а также выбрать язык, русский уже также доступен пользователям.
До этого сообщалось, что в мессенджере появится функция «прочитать все». Она станет доступна для смартфонов, работающих на Android. Пользователи мессенджера смогут одной кнопкой пометить прочитанными все сообщения, как в личных, так и в групповых чатах. В настоящее время функция находится в разработке, передает «Радиоточка НСН».
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