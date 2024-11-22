В WhatsApp появилась текстовая расшифровка голосовых сообщений

В настройках можно эту функцию включить или выключить, а также выбрать язык, русский уже также доступен пользователям.

До этого сообщалось, что в мессенджере появится функция «прочитать все». Она станет доступна для смартфонов, работающих на Android. Пользователи мессенджера смогут одной кнопкой пометить прочитанными все сообщения, как в личных, так и в групповых чатах. В настоящее время функция находится в разработке, передает «Радиоточка НСН».

