В WhatsApp появилась текстовая расшифровка голосовых сообщений

В мессенджере WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) появилась текстовая расшифровка голосовых сообщений, говорится в официальном сообщении.

В компании заверили, что перевод голоса в текст происходит технически именно на устройстве пользователя, доступа к информации у третьих лиц быть не может.

«Лаборатория Касперского» предупредила о вирусах в Telegram-каналах о финансах

В настройках можно эту функцию включить или выключить, а также выбрать язык, русский уже также доступен пользователям.

До этого сообщалось, что в мессенджере появится функция «прочитать все». Она станет доступна для смартфонов, работающих на Android. Пользователи мессенджера смогут одной кнопкой пометить прочитанными все сообщения, как в личных, так и в групповых чатах. В настоящее время функция находится в разработке, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:ГаджетыМессенджеры

Горячие новости

Все новости

партнеры