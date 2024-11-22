СМИ: ФНС ликвидировала компанию рэпера Miyagi

ФНС закрыла компанию рэпера Miyagi (Азамат Кудзаев) ООО «Хаджимэ медиа» из-за того, что тот предоставил недостоверные данные в ЕГРЮЛ, сообщил Telegram-канал SHOT.

По данным Telegram-канала, 33-летний музыкант основал компанию в 2018 году во Владикавказе. Он открыл звукозаписывающую студию и оформил свой лейбл Hajime Records.

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Однако за 2020 год компания ушла в убыток на 2,8 млн рублей. К тому же Miyagi подал недостоверные данные в ЕГРЮЛ при оформлении, которые потом так и не исправил. Поэтому ФНС приняло решение о ликвидации компании.

Ранее стало известно, что председатель общественного совета «Отцов России» Андрей Згонников подал заявление в Генпрокуратуру и СК России с требованием отменить выступление рэпера Алексея Долматова (Гуф), передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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